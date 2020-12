Barros espera votar autonomia do BC semana que vem

Após semanas de pauta travada na Câmara, o líder do governo na Casa, Ricardo Barros (PP-PR), tentou hoje transmitir a mensagem de que as propostas começarão a avançar e disse esperar que a votação da autonomia do Banco Central, já aprovada no Senado, ocorra na semana que vem. Isso ocorreria após a votação dos projetos da BR do Mar e de desvinculação de recursos de fundos do governo. As declarações foram feitas em evento da XP Investimentos.



As privatizações, por sua vez, "serão pauta prioritária a partir de fevereiro", segundo o líder. Ele disse que algumas empresas podem ser privatizadas "rapidamente", mas ressaltou que tudo depende do aval do Congresso.



Nas últimas semanas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se disse frustrado pelo fato de as privatizações, uma das principais bandeiras da equipe econômica, terem travado no Congresso e atribuiu o insucesso a "acordos de centro-esquerda".



Hoje, Barros disse que órgãos de controle como Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU), Ministério Público Federal (MPF) e o Poder Judiciário são "corporações de servidores públicos" e, por isso, acabam tomando decisões que muitas vezes protelam as privatizações.