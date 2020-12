Concessão da Cedae é a maior do país e 'histórica', diz governador do Rio

O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro (PSC), classificou o acordo de concessão da Cedae como "a maior do País" e "histórica". Para ele, o acordo firmado nesta sexta-feira, 4, foi positivo para o Estado.



"Foram tratativas duras, como era de se esperar num acordo desses. Mas chegamos a um entendimento", declarou o governador em exercício. "O valor da outorga foi mantido. Não havia necessidade nenhuma de diminuí-lo."



O edital de concessão deve ser publicado no próximo dia 18.



Estruturada pelo BNDES desde 2016, a concessão finalmente foi levada adiante no governo de Wilson Witzel (PSC), que hoje enfrenta processo de impeachment.



O projeto já chegou a ter o leilão de licitação previsto para o fim deste ano, mas os trabalhos atrasaram após o governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), fazer questionamentos, principalmente em torno da definição do preço da tarifa da água tratada que será fornecida pela Cedae.