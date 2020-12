Banco Central da Índia mantém taxa básica de juros em 4%

O Banco Central da Índia decidiu manter sua taxa básica de juros em 4%, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira, 4. O RBI, como é conhecido o BC indiano, citou preocupações com a inflação doméstica e avaliou que a economia do país está se recuperando em ritmo mais rápido do que o esperado, após o choque da pandemia do novo coronavírus.



O Produto Interno Bruto (PIB) da Índia sofreu contração anual de 7,5% no trimestre de julho a setembro, mas o resultado foi bem melhor do que o tombo de 23,9% sofrido entre abril e junho, o pior desde 1996, quando o governo começou a divulgar dados trimestrais.



O lockdown motivado pela pandemia, que teve início no fim de março, foi um dos mais severos do mundo, fechando praticamente todas as áreas não essenciais da economia indiana. As restrições começaram a ser relaxadas em maio, e a atividade econômica vem ganhando força desde então.



A Índia acumula mais de 9,3 milhões de casos de covid-19 e mais de 135 mil mortes pela doença.