Em Uberaba, 12 empresas querem investir nas instalações de novas unidades

O prefeito Paulo Piau assinou protocolos de intenções com 12 empresas (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Para isso, o prefeito Paulo Piau assinou nesta quarta-feira (02) protocolos de intenções com as empresas que informaram construções de novas unidades, que estarão localizadas em diferentes distritos industriais de Uberaba.

O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, José Renato Gomes, disse que, agora, o próximo passo é a elaboração dos projetos para serem enviados à Câmara Municipal. “Vale lembrar que 85% dos empreendimentos conquistados são realizados por empresas locais”, destacou.

O prefeito Paulo Piau complementa que, além de estimular os investimentos realizados pelas empresas locais, a Prefeitura procurou investimentos de empresas de fora. “Para o desenvolvimento de uma cidade tanto o grande, quanto o pequeno negócio são importantes. E temos convicção de que o Norte deve ser o setor produtivo. Se não tivermos o setor produtivo gerando emprego e renda, os outros setores não caminham”, ressaltou Piau.

Segundo a assessoria de imprensa da PMU, a empresa que mais tem a intenção de investir na cidade no próximo ano é a Neotech Soluções Ambientais com um investimento de R$ 40 milhões, em uma área de 19.731,35 m² da avenida Filomena Cartafina, no Distrito Industrial III. A empresa é especializada na gestão integrada de resíduos e recicláveis.

Em seguida vem a Biota Inovações que quer investir R$ 11,6 milhões em uma área de 3.895,59 m², no Parque Tecnológico de Uberaba. A empresa atua com a fabricação de produtos biológicos a base de microorganismos para uso na agricultura.





Para os próximos anos, sobretudo, em 2021, a expectativa é que 12 empresas de vários segmentos vão investir cerca deemsendo que a previsão é a geração de 732 empregos entre diretos e indiretos.