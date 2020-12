Opep+ confirma aumento da produção de petróleo em 500 mil bpd a partir de janeiro

Em coletiva de imprensa após a cúpula da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), o ministro da Energia da Rússia, Alexander Novak, informou que o grupo concordou em aumentar a produção da commodity em 500 mil barris por dia (bpd) a partir de janeiro. "Chegamos a uma decisão equilibrada apesar das negociações difíceis", disse.



Dessa forma, a redução na oferta cairá de 7,7 bilhões de bpd - conforme firmado pelo pacto de abril - para 7,2 bilhões de bpd. Segundo Novak, Moscou responderá por 125 mil bpd do aumento previsto para o início do ano que vem. O ministro acrescentou que a Opep+ pretende fazer reuniões todos os meses para discutir a situação do setor.



Novak lembrou que cerca de 2 milhões de bpd precisam voltar aos mercados, mas garantiu que isso ocorrerá de forma gradual. O ministro da Energia da Arábia Saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud, destacou que a segunda onda de casos de covid-19 pelo mundo não estão afetando a demanda por petróleo da mesma forma que a primeira.