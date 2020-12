Fed: maioria de distritos relatam expansão econômica como 'modesta' ou 'moderada'

A maior parte dos distritos dos Estados Unidos descreveu a expansão econômica desde o fim de outubro como "modesta" ou "moderada", segundo reporta o livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), divulgado nesta quarta-feira, 2.



O sumário das condições econômicas dos EUA ainda informou que quatro distritos não registraram qualquer avanço da atividade, enquanto outros cinco notaram que os níveis permaneceram abaixo do período pré-pandemia.



Por fim, a Filadélfia e mais três distritos da região do meio-oeste americano afirmaram que a recuperação econômica começou a desacelerar no início de novembro, à medida que a segunda onda de casos de covid-19 começou a impactar os setores.



O documento acrescenta que há tendência de crescimento acima da média nos setores de manufatura, distribuição e logística, e vendas de imóveis já construídos. Bancos de inúmeros distritos reportaram deterioração nos portfólios de empréstimos, em especial empréstimos comerciais para os setores de varejo, e lazer e hotelaria, aponta o documento.



O Fed ainda informa que a expectativa para 2021 é que haja um aumento de inadimplência, ainda que o cenário para empresas siga positivo. Empresários consultados pelos órgãos afirmaram estar preocupados com a onda recente de casos de covid-19 nos EUA e as consequentes restrições à atividade. O término de benefícios para desempregados e moratórias sobre despejos e execuções hipotecárias também preocupa empresários, diz o documento.