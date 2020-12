Kudlow: pacote fiscal de US$ 3 trilhões está fora de cogitação

O diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, afirmou hoje que o governo não cogita a possibilidade de aceitar um pacote fiscal "gigante" de US$ 3 trilhões, valor próximo do defendido pela oposição. "Nossa posição sobre isso não mudou", disse, em entrevista à Fox Bussiness.



Kudlow defendeu a importância de se aprovar uma "assistência direcionada", com recursos para pequenas empresas, desempregados, companhias aéreas e escolas. Ele lembrou que o Departamento do Tesouro vai receber cerca de US$ 500 bilhões do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) que não foram usados nos programas de crédito. "Gostaríamos de reposicionar esses fundos", ressaltou.