Índice de difusão do IPC-Fipe arrefece, mas ainda fica acima de 60%

A difusão do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) atingiu 60,26% no fechamento de novembro, após 62,20% na terceira quadrissemana do mês, informou nesta quarta-feira, 2, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). No encerramento de outubro, o indicador marcou 62,85%.



A taxa mede o quanto a alta de preços está espalhada entre os 463 itens que compõem o índice.



O IPC-Fipe desacelerou de 1,19% em outubro para 1,03% em novembro, em linha com a mediana das estimativas do mercado financeiro apurada pelo Projeções Broadcast, de 1,02%.



O intervalo da pesquisa do Projeções Broadcast era de previsões de alta de 0,70% a 1,17% para o IPC-Fipe.