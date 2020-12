IPC-S acelera em todas as 7 capitais pesquisadas no fechamento de novembro

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) ganhou força em todas as sete capitais pesquisadas no fechamento de novembro, informou nesta quarta-feira, 2, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice cheio subiu 0,94% nesta leitura, de 0,65% no fechamento de outubro e 0,77% na terceira quadrissemana do mês.



Na comparação com a última leitura, a inflação ganhou força em São Paulo (de 0,80% para 0,88%), Rio de Janeiro (0,53% para 0,75%), Brasília (0,86% para 1,08%), Belo Horizonte (1,06% para 1,20%), Salvador (0,87% para 1,26%), Porto Alegre (0,60% para 0,74%) e Recife (0,82% para 1,06%).