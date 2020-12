Vale reduz em mais de 60% o prazo para pagamento de pequenos fornecedores locais

A Vale vai reduzir a partir desta terça-feira, 1º, o prazo para pagamento de seus pequenos fornecedores locais, que passará para 20 dias após o recebimento de nota fiscal. É uma redução de mais de 60% no prazo, calcula a Vale, que projeta que mais de 700 empresas serão beneficiadas nos seis Estados onde atua: Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio de Janeiro.



A medida será aplicada tanto a contratos vigentes quanto a novos, com o objetivo de impactar positivamente a saúde financeira dos fornecedores.



Em março, durante a eclosão da pandemia de covid-19 no Brasil, a Vale já havia adotado medidas de suporte aos fornecedores, como a antecipação de pagamentos a cerca de 3 mil pequenas e médias empresas.



Em agosto a empresa lançou o Programa Partilhar, que busca fomentar o desenvolvimento social das comunidades em parceria com sua cadeia de suprimentos. A mineradora afirma que está priorizando em seus processos de contratação os fornecedores com maior contribuição socioeconômica para cada região e oferecendo um cardápio de incentivos voltado para a capacitação e aumento da competitividade dessas empresas.