Brandão: redução de valor nas exportações e importações foi devido ao preço

O subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Herlon Brandão, detalhou nesta terça-feira, 1º, que as quedas das importações e das exportações em novembro ocorreram por causa do preço dos produtos no mercado internacional.



A média diária das importações caiu 2,6% em relação a novembro de 2019, devido à queda de 10,3% no preço, enquanto o volume importando aumentou 9,6%. Da mesma forma, a queda de 1,2% na média diária das exportações se deveu à redução de 3,0% nos preços, enquanto o volume embarcado cresceu 2,8%.



"As exportações vêm mantendo trajetória estável, com volume crescente. Nos últimos dois meses nos aproximamos da média de 2019. A redução de valor nas exportações em novembro foi devido ao preço, assim como ocorreu com as importações no mês.



As médias de importações têm trajetória de alta desde agosto e é provável que tenhamos crescimento das importações em dezembro na comparação com o ano passado", destacou Brandão.



A balança comercial brasileira registrou um superávit US$ 3,732 bilhões em novembro. Em valores absolutos, as exportações somaram US$ 17,531 bilhões, enquanto as importações ficaram em US$ 13,799 bilhões. No ano até novembro, o saldo positivo é de US$ 51,160 bilhões.