IPVA 2021 em MG tem aumento de 6,74%; veja datas e como pagar

Subsecretário da Receita Estadual, Osvaldo Lage Scavazza, e o superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais, Leônidas Torres Marques (foto: Edesio Ferreira/EM/D A Press)



O IPVA 2021 vai morder o bolso do contribuinte. O reajuste em relação ao ano passado é de 6,74%, bem acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses, 3,92%. vai morder o bolso do contribuinte. O reajuste em relação ao ano passado é de 6,74%, bem acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses, 3,92%.



As informações sobre o imposto para o próximo ano foram apresentados pelo subsecretário da Receita Estadual, Osvaldo Lage Scavazza, acompanhado do superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais, Leônidas Torres Marques.









A escala de pagamento começa em 18 de janeiro e se encerra em 24 de março. O valor mínimo a ser parcelado será de R$ 150. O contribuinte que decidir quitar à vista, terá o desconto de 3%.

Escala de vencimentos do IPVA 2021 (foto: Arquivo pessoal)





Esse desconto também será aplicado aos contribuintes que quitaram, rigorosamente em dia, todas as obrigações referentes ao veículo nos anos de 2019 a 2020. O benefício, conhecido como programa "Bom pagador", será aplicado automaticamente no cálculo do imposto.





Para emitir a guia de arrecadação, é necessário acessar o site da SEF . "A secretaria não envia SMS, boleto por email nem por correio. Se receber qualquer link por mensagem, será golpe", alertou Osvaldo.





Taxa de Licenciamento



O valor da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual de Veículos (TRLAV) para 2021 ainda não foi definido porque a Secretaria de Fazenda aguarda a tramitação do projeto de lei enviado pelo governo à Assembleia Legislativa que propõe mudança no atual critério usado para a correção anual do valor da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais (Ufemg).

Curiosidade

O maior valor de IPVA em Minas em 2020 foi uma Ferrari, no valor de R$ 119.335.