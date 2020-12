Preço de vacina varia até 126%

Além da grande dispersão, preços das doses tiveram aumento de até 56% sengundo o site Mercado Mineiro (foto: Adão de Souza/PBH - 17/10/2020)

Antes de atualizar o cartão de vacinas em clínicas particulares de Belo Horizonte, o consumidor deve proteger o bolso com o poderoso artifício da pesquisa. Do contrário, pode ter a saúde financeira seriamente prejudicada: segundo o site Mercado Mineiro, o preço das doses varia até 126% na capital. É o caso da vacina HPV bivalente, por exemplo. De acordo com o levantamento, realizado nos dias 26 e 27 de novembro, o produto pode custar de R$ 260 a R$ 589. O valor da proteção contra a pneumonia oscila de maneira semelhante: o medicamento varia de R$ 100 a R$ 200 nos estabelecimentos, uma diferença de 100%.





As doses contra a meningite C são vendidas de R$ 200 a R$ 390, uma variação de 95%. Os valores das Dtpac, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, também assustam: vãoR$ 150 até R$ 290, discrepância de 93%. Outro medicamento que chama atenção na pesquisa são as ampolas contra a hepatite A infantil, que podem custar de R$ 110 a R$ 190, uma diferença de 72%.





O levantamento do mercado mineiro comparou ainda o preço médio dos produtos entre janeiro e novembro deste ano. Segundo a pesquisa, algumas vacinas ficaram significativamente mais caras, caso da rotavírus GSK duas doses, que subiu de R$ 299,33 para R$ 468, amento de 56%. A boa notícia é que também houve queda. A mais substancial foi registrada no custo médio da tetraviral, que passou de R$ 286 passou para R$ 227,50, uma redução de 20,45%.





Vacinação





Quem ainda não se protegeu contra o sarampo e a poliomielite terá mais uma chance. A campanha de vacinação foi prorrogada até esta sexta-feira com o objetivo de imunizar a população contra estas doenças. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Brasil e os demais países das Américas têm conseguido controlar a doença por meio das campanhas de vacinação. No entanto, em 2020, de acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, já foram registrados cerca de 8 mil casos de sarampo até setembro. Em Minas, só em 2020, já foram registrados 74 casos da doença, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES).





Os principais grupo de risco da doença são pessoas entre seis meses e 39 anos. Em Belo Horizonte, de acordo com o levantamento da prefeitura, apenas 11% deste público-alvo recebeu a vacina até a terça-feira DA semana passada. Já em relação a poliomielite, 64 mil crianças de 1 a 4 anos foram vacinadas contra a pólio, ou seja, 58% do público-alvo.





O objetivo, segundo a PBH, ao estender o prazo para a imunização é “atualizar a caderneta de vacinas de crianças e adolescentes de zero a 14 anos”. As vacinas disponíveis são: BCG, Pentavalente, Rotavírus, Hepatite A, Hepatite B, Meningo C, Meningo ACWY, Pneumo 10, Tríplice Bacteriana, Tríplice Viral, Varicela, Febre Amarela, HPV, Dupla Adulto e Tríplice Bacteriana tipo Adulto. O endereço e horário de funcionamento dos postos de saúde podem ser acessados no site da Prefeitura.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira