Eletrobras conclui transferência de ativos para Omega Geração

A Eletrobras concluiu nesta segunda-feira, 30, a transferência de dois lotes de ativos para a Omega Geração, e recebeu um total de R$ 618,1 milhões. Os empreendimentos foram objeto de licitação feita pela estatal no ano passado.



No primeiro lote, a Eletrobras transferiu para a Omega 78% do capital social da Eólica Santa Vitória do Palmar, por R$ 472,4 milhões. No segundo, foi repassada a participação de 99,99% nas Sociedades de Propósito Específico (SPEs) Hermenegildo I, Hermenegildo II, Hermenegildo III e Chuí IX por R$ 145,7 milhões. Esse valor pode ser acrescido de até 15% a depender da geração futura de energia.



As vendas foram aprovadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em setembro.