Janet Yellen diz que trabalhá para reconstruir sonho americano

A ex-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) Janet Yellen, que comandará o Departamento do Tesouro no governo de Joe Biden, escreveu em sua conta oficial no Twitter que os Estados Unidos enfrentam "grandes desafios como país". A indicação dela para o cargo foi confirmada nesta segunda-feira pela equipe do democrata.



"Para nos recuperarmos, devemos restaurar o sonho americano - uma sociedade onde cada pessoa pode atingir seu potencial e sonhar ainda mais alto para seus filhos", afirmou Yellen. "Como secretária do Tesouro, trabalharei todos os dias para reconstruir esse sonho para todos", acrescentou.



A indicação de Yellen para comandar o Tesouro havia sido divulgada na semana passada pela imprensa americana e impulsionou uma alta nos mercados acionários, já que a ex-presidente do Fed deve defender mais estímulos fiscais. Yellen será a primeira mulher a comandar o Tesouro.



Ela foi presidente do Fed entre 2014 e 2018 e atuou na formulação de políticas para mitigar os impactos da crise financeira de 2008. No final dos anos 1990, foi a principal conselheira econômica do então presidente Bill Clinton durante a crise financeira da Ásia.