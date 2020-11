Black Friday: loja atrasa abertura em shopping, causa aglomeração e revolta clientes

Consumidores causam aglomeração em frente a Nike no Só Marcas Oultlet, em Contagem (foto: Déborah Lima/EM/D.A. Press)

O sucesso da Só Marcas Outlet, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, só não contava com a demora da abertura de uma das principais lojas que contemplam o centro comercial. É que a unidade da Nike só abriu às 11h, três horas depois dos demais estabelecimentos.









comprar e a marca abriu somente às 11h. Clientes ficaram revoltados, tivemos que contornar a situação, pedimos apoio da Polícia Militar para controlar porque vários clientes se exaltaram", contou o gerente comercial do shopping, Daniel Mendes.



Ainda segundo a gerência do centro comercial, a Nike entendeu que deveria seguir as regras do Minas Consciente, programa de flexibilização do Governo do Estado, do qual a Prefeitura de Contagem já deixou de aderir desde agosto





Ainda segundo a gerência do centro comercial, a Nike entendeu que deveria seguir as regras do Minas Consciente, programa de flexibilização do Governo do Estado, do qual a Prefeitura de Contagem já deixou de aderir desde agosto





A engenheira mecânica Jéssica Araújo, de 28 anos, conta que chegou às 6h para aproveitar as promoções, mas ficou insatisfeita com a demora da abertura da Nike. "Você sai da sua casa e chega cedo pra ficar esperando. Não condiz o "alecrim dourado" ser diferente", reclamou.





Segundo a cliente, o restante das lojas está respeitando os protocolos sanitários. Ela acredita que se o atendimento da Nike tivesse iniciado às 8h, não haveria aglomeração.





O que livrou muitos compradores do nervosismo foi a queda do preço. “Demorou, mas valeu a pena, os preços estão muito bons e lá dentro o atendimento do caixa está muito rápido”, disse Marcele Moreira dos Santos, de 27, que foi com ao shopping com a irmã Ana Paula dos Santos e concentrou o dia de compras em tênis, roupas e óculos.