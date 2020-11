Índice de sentimento econômico da zona do euro cai a 87,6 pontos em novembro

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, caiu de 91,1 pontos em outubro para 87,6 pontos em novembro, em meio à segunda onda de covid-19 na região, segundo dados publicados nesta quinta-feira pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia. O resultado de outubro foi ligeiramente revisado para cima, de 90,9 originalmente. Foi a primeira queda desde abril, quando restrições mais duras foram aplicadas pela última vez.



Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam, contudo, queda mais forte do indicador, a 86,5 pontos.



Apenas a confiança do consumidor diminuiu de -15,5 pontos a -17,6, confirmando a prévia e as projeções de analistas. A da indústria recuou de -9,2 a -10,1, enquanto era esperado recuo a -10,5. A de serviços foi de -12,1 a -17,3.