Piemonte arremata data centers da Oi com proposta de R$ 325 milhões

A Piemonte Holding venceu há instantes o leilão dos data centers da Oi. A companhia, representada pelo seu fundo Titan Venture Capital, foi a única proponente e confirmou o lance de R$ 325 milhões que já havia sido tornado público pelo ativo.



A companhia é uma gestora sediada no Rio de Janeiro e dona de uma carteira de mais de R$ 120 milhões em investimentos focados no ramo de data centers.



Em virtude da pandemia, o leilão ocorreu através de audiência virtual organizada pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, onde corre o processo de recuperação judicial da Oi.



Também presentes na audiência virtual, o Ministério Público e o escritório Wald Advogados (administrador judicial do processo) concordaram com os termos da proposta da Piemonte e validaram a operação.



Ainda nesta quinta-feira, terá início o leilão para venda das torres da Oi.