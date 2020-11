Gasolina fica mais cara em BH pela segunda vez no mês

A alta dos preços da gasolina, diesel e etanol já foram notadas por alguns consumidores de Belo Horizonte (foto: Redes Sociais/Reprodução) Petrobras anunciou às distribuidoras que vai aumentar a gasolina em 4% e o diesel em 5% a partir desta quinta-feira (26/11) nas suas refinarias. O diesel marítimo será ajustado em 5,4%. A alta dos preços da gasolina, diesel e etanol já foram notadas por alguns consumidores de Belo Horizonte. Essa é a segunda vez no mês que os preços sobem na capital mineira. anunciou àsque vaiem 4% e oem 5% a partir desta quinta-feira (26/11) nas suas refinarias. Oserá ajustado em 5,4%. A alta dos preços da gasolina, diesel e etanol já foram notadas por alguns consumidores deEssa é a segunda vez no mês que os preços sobem na capital mineira.









Segundo o diretor-executivo do Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, o aumento já foi notado. De acordo com ele, ainda não se sabe o verdadeiro motivo do novo preço. Apesar disso, ele aponta a entressafra do etanol com uma possível razão.





Com a alta anunciada, a defasagem de dois combustíveis, a gasolina e o diesel, ainda apresenta diferença de R$ 0,15 por litro em relação ao mercado internacional.



*Com agências



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra