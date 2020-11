Vendas reais da indústria paulista caem 0,4% em outubro ante setembro, diz Fiesp

As vendas reais da indústria de transformação paulista caíram 0,40% em outubro em relação a setembro, na série com ajuste sazonal, informou nesta quinta-feira a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). No acumulado do ano, as vendas reais recuaram 2,0%, de acordo com o Levantamento de Conjuntura da instituição.



Apesar da contração das vendas, a Fiesp apurou aumento de 0,30 ponto porcentual do Nível de Utilização da Capacidade Instaladas (Nuci) de outubro em relação a setembro, a 77,60%.



É o maior Nuci desde ao menos novembro de 2017, último mês com dados publicados pela Fiesp, mas ainda está 2,2 pontos porcentuais abaixo da média histórica para o mês.



Em outubro, as horas trabalhadas na produção avançaram 1,90%, segundo o levantamento. No acumulado do ano, ainda cedem 7,60%.



Os salários reais médios caíram 0,30% em outubro ante setembro, na série com ajuste, e acumulam contração de 4,70% em 2020.