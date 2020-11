Setor de serviços abre 156.766 vagas em outubro e lidera entre segmentos no Caged

A abertura líquida de 394.989 vagas de trabalho com carteira assinada em outubro foi impulsionada pelos bons desempenhos do setor de serviços, comércio e construção. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), houve um saldo positivo de 156.766 contratações no setor de serviços em outubro, o que mais abriu vagas.



No comércio, o resultado foi positivo em 115.647 vagas.



Na indústria, saldo de 86.426.



Já na construção, foram recuperadas 36.296 vagas no mês passado.



Já a agricultura registrou o fechamento de 120 vagas.