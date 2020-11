BC da Suécia mantém juro a 0% e estende volume de QE para 700 bi de coroas

O Riksbank, banco central da Suécia, manteve a taxa de juros overninght em 0% e sinalizou que assim ela deve permanecer até o fim de 2023. Em meio às dificuldades quanto à recuperação econômica da nação nórdica, a instituição elevou de 500 bilhões de coroas suecas (US$ 58,8 bilhões) para 700 bilhões de coroas suecas (US$ 82,4 bilhões) o plano de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês), que vai até dezembro de 2021.



O aumento nas compras de ativos terão início já no próximo trimestre.



"Usaremos o suporte abrangente de política monetária enquanto for necessário", destacou o comunicado da instituição.