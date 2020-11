Guedes: A tragédia nos machucou, mas o que adianta ficar jogando pedra?

O ministro da Economia, Paulo Guedes, comparou nesta quarta-feira, 25, as críticas que tem recebido à atuação da equipe econômica a como se estivesse "sendo apedrejado pelas costas o tempo inteiro". "A tragédia está aí, nos machucou, atingiu nossas famílias, é péssimo. Agora, o que adianta ficar jogando pedra?", questionou.



Guedes disse que o ano de 2020 foi "exemplar" em termos de ação conjunta com o Congresso Nacional. Como evidência disso, ele citou a aprovação de mais recursos para a saúde, justamente para combater a pandemia do novo coronavírus, ao mesmo tempo em que houve apoio político à medida que veta aumentos salariais até o fim do ano que vem.



"Vocês têm que nos ajudar a construir uma sociedade melhor. Não se constrói com fofoca, com descredenciamento. O presidente teve 60 milhões de votos, todo dia tem um ataque pessoal", afirmou Guedes.



"Aí o ministro está fazendo um trabalho, a economia voltou em V, a arrecadação está subindo, a economia está retomando o crescimento, já estava começando a crescer, foi atingida pela doença. Aí todo mundo estava achando que ia ser a pior coisa do mundo, a economia começa a voltar. A tragédia está aí, nos machucou, atingiu nossas famílias, é péssimo. Agora, o que adianta ficar jogando pedra? É como se tivesse tentando ajudar e sendo apedrejado pelas costas o tempo inteiro. Isso é uma ação destrutiva. E quanto a crítica é injusta, ela não merece respeito", acrescentou.



Guedes desceu de seu gabinete, na Esplanada dos Ministérios, junto ao senador Rodrigo Pacheco e ao secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, para celebrar a aprovação da nova Lei de Falências, que vai agilizar processos de recuperação judicial no Brasil. Ele passou a responder às críticas após ser questionado se estava desacreditado.



Durante a conversa com os jornalistas, o ministro reclamou do que ele classificou como "versão sempre negativa" que é divulgada sobre os fatos e chegou a dizer que deve agora "conversar um pouco menos e trabalhar um pouco mais". Sem citar nenhum nome, Guedes disse inclusive que "tem um ministro da Saúde que saiu daqui que parecia animador de televisão". O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta deixou o governo em abril após o desgaste da relação com o presidente Jair Bolsonaro, e a aparição constante do então ministro foi um dos fatores que contribuiu para isso.



"Espero que vocês não sejam contaminados por uma crise de desrespeito que há no Brasil. As pessoas estão perdendo o juízo", disse Guedes. "Estão querendo descredenciar democracia? Será que estamos ensinando que oposição deve ser odiosa?", continuou.



Interlocução



Após embates com o Congresso, Guedes fez questão de ressaltar que tem "interlocução total" e destacou conversas nesta semana com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), com a senadora Katia Abreu (MDB-TO) e "senadores da oposição", sem dizer quais.



O ministro também destacou sinais positivos, como a reafirmação da nota de classificação de risco pela agência Fitch e "elogios" do Fundo Monetário Internacional (FMI) para as políticas adotadas pelo Brasil no combate à pandemia. "Não houve uma promessa que eu tenha feito que não tenha tido como base um acordo político", disse Guedes, emendando depois um reconhecimento de que, com a pandemia, faltou um debate mais profundo do pacto federativo. Segundo ele, com o pouco tempo até o fim do ano, o governo tomou a decisão de focar na PEC emergencial, que contém gatilhos de contenção de despesa mas é mais enxuta que o pacto.



Ele justificou ainda que a velocidade de implementação do plano da equipe econômica depende de timing político e disse que o governo não tinha, no início, esse eixo de articulação.