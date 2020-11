Sentimento do consumidor nos EUA cai a 76,9 na leitura final de novembro

O índice de sentimento do consumidor dos Estados Unidos, medido pela Universidade de Michigan, caiu de 81,8 em outubro para 76,9 na leitura final de novembro. O resultado ficou abaixo das estimativas de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que projetavam o indicador em 77,0.



O índice das condições econômicas atuais subiu de 85,9 para 87,0 no período.



O índice de expectativas do consumidor, por sua vez, baixou de 79,2 para 70,5.