Campos Neto: hoje começamos a ver comportamento diferenciado dos mercados

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, iniciou nesta terça-feira, 24, sua participação no "Melhores da Bolsa 2020", evento online organizado pela Infomoney que premia os melhores do mercado de ações em 2020 dizendo que hoje é um dia importante porque os mercados passaram a incorporar a possibilidade mais efetiva da vacina contra o novo coronavírus.



"Hoje é um dia importante porque começamos a ver o comportamento diferenciado dos mercados", disse Campos Neto.



O banqueiro central lembrou ainda que a segunda onda de covid-19 começou na Europa, com aumento de casos de contaminação, mas com números menores de óbitos.



Ele fez questão de destacar que está ocorrendo aumento de casos no mundo todo, mas disse que no Brasil tem sido cada vez menos efetivo o distanciamento social, especialmente entre os jovens, que são menos pacientes.



"O custo efetividade versus custo econômico do distanciamento é inferior ao visto no passado. O mercado está mais focado em vacinas do que em impulsos de estímulos adicionais", disse.