Grupo Alimentação e Bebidas tem alta de 2,16% no IPCA-15 de novembro

As famílias voltaram a gastar mais com alimentação e bebidas em novembro, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O grupo Alimentação e bebidas passou de um aumento de 2,24% em outubro para um avanço de 2,16% em novembro, maior elevação e contribuição de grupo sobre o IPCA-15 deste mês, 0,44 ponto porcentual.



Os alimentos para consumo no domicílio subiram 2,69%. Houve aumentos nos preços das carnes (4,89%), arroz (8,29%), batata-inglesa (33,37%), tomate (19,89%) e óleo de soja (14,85%). Por outro lado, o leite longa vida ficou 3,81% mais barato.



Já a alimentação fora do domicílio teve elevação de 0,87% em novembro, puxada pela alta do lanche (1,92%). A refeição fora subiu 0,49%.