Reino Unido: vendas no varejo sobem 5,8% em outubro ante outubro de 2019

As vendas no varejo do Reino Unido saltaram 5,8% em outubro ante igual mês de 2019, informou nesta sexta-feira, 20, o Escritório Nacional de Estatística (ONS, na sigla em inglês). O número surpreendeu analistas do mercado, que projetavam avanço menor, de 4,1%. O resultado foi impulsionado por um surpreendente aumento das vendas na margem. Ante setembro, houve alta de 1,2%, enquanto a previsão era de queda de 0,4%. Excluindo-se combustíveis para veículos, o indicador subiu 1,3% na margem e 7,8% no ano. Fonte: Dow Jones Newswires.