Banco Central da África do Sul mantém taxa básica de juros em 3,50%

O banco central da África do Sul decidiu manter a taxa básica de juros do país em 3,50% ao ano. De acordo com o comunicado de política monetária divulgado nesta quinta-feira, três membros do comitê votaram pela manutenção dos juros e dois disseram preferir um corte de 25 pontos-base.



"As condições econômicas e financeiras devem permanecer voláteis no futuro previsível", diz um trecho do documento. "Neste ambiente altamente incerto, as decisões de política continuarão a depender dos dados e serão sensíveis ao equilíbrio dos riscos para o panorama", afirma o BC sul-africano.



A instituição revisou a projeção de recuo do Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul neste ano de 8,2% para 8,0%. "Voltar aos níveis de produção pré-pandemia, no entanto, levará tempo", pondera o BC.



De acordo com a avaliação da autoridade monetária, embora o país tenha aprendido como gerencial melhor os riscos de transmissão da covid-19, as ondas de infecção por coronavírus continuarão "por algum tempo".