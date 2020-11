Autor da reforma tributária diz ser favorável a tributar nova economia digital

O autor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45, a reforma tributária, deputado Baleia Rossi (MDB-SP), disse ser favorável à tributação da nova economia digital. "É claro que precisamos tributar", avaliou na noite desta quarta-feira, 18, em conferência com membros do LIDE.



Embora tenha defendido a taxação, o parlamentar não foi claro sobre o modelo para cobrança de impostos do setor. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defende a tributação sobre as transações digitais, mas o tema sofre resistências entre parlamentares e o próprio presidente Jair Bolsonaro pela semelhança com a extinta CPMF.



Mais cedo, no evento do LIDE, Baleia se mostrou avesso à recriação do antigo imposto do cheque, mas defendeu o debate do tema no Congresso Nacional.