Gol: Média diária de voos sobe 34% em outubro ante setembro, de 270 para 363

A companhia aérea Gol divulgou sua atualização mensal de atividade operacional, caixa e liquidez. A empresa informa que teve uma média de 363 voos por dia em outubro, um crescimento de 34% em relação à média de 270 decolagens no mês de setembro. Em períodos de pico, a Gol chegou a operar 500 voos por dia em outubro, já que a demanda de passageiros teve alta de 34% no mês.



"Esperamos que as vendas cresçam novamente este mês em antecipação a uma movimentada temporada de verão, e prevemos terminar o ano operando todos os destinos atendidos no pré-pandemia", afirma Paulo Kakinoff, diretor presidente da Gol. A companhia registrou um aumento de 38% na busca por passagens, em relação ao terceiro trimestre.



A oferta de assentos (ASK) subiu 37% de setembro para outubro, e a taxa de ocupação caiu 2 pontos porcentuais, para 78%. As vendas somaram R$ 827 milhões, aumento mensal de 3%, e a receita bruta consolidada chegou R$ 603 milhões, avanço de 23%.



A Gol fechou outubro com R$ 2,2 bilhões em liquidez total, e a queima de caixa diária foi de R$ 1 milhão em outubro, melhor que a projeção feita pela própria Gol de consumir R$ 3 milhões em caixa por dia neste período. A companhia mantém esta estimativa para o restante do ano. A expectativa é manter os custos com pessoal reduzidos em até 40% dos patamares anteriores à crise.



A companhia tem uma frota total de 128 aeronaves, com 41 delas paradas e 87 em operação. Este número representa um aumento de 16 aviões operando na comparação com setembro. Para novembro, a Gol estará com 94 aviões operantes. São 63 destinos ativos, que correspondem a 23% do total de 2019, e aumento de 5% ante setembro.