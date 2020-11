Presidente do Fed de NY diz estar um pouco mais otimista sobre recuperação

O presidente da unidade de Nova York do Federal Reserve, John Williams, disse que está "se sentindo um pouco mais otimista" sobre quanto tempo levará para a economia se recuperar totalmente. Anteriormente, ele tinha estimado que levaria cerca de três anos.



Em conferência da Society for Advancing Business Editing and Writing, Williams afirmou que o "caminho estreito" que foi estabelecido entre administrar a covid-19, manter a economia funcionando e avanços médicos para conter os efeitos do pandemia pode fazer com que a recuperação seja mais rápida.



Mesmo assim, ele alerta que vai demorar alguns anos para a retomada e "temos que ser humildes".