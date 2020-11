'Nossa moeda precisa ser mais ágil, rápida e internacional', diz presidente do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu nesta quarta-feira, 18, que a importância do projeto de modernização da legislação cambial, que a autoridade monetária enviou ao Congresso no fim do ano passado. "Entendemos que nossa moeda precisa ser mais ágil, rápida e internacional. É um movimento em direção à conversibilidade do real", afirmou, no evento virtual Treasury - Inovar: a transformação do amanhã, organizado pelo Itaú BBA.



Campos Neto apontou novamente que o BC também já iniciou os estudos sobre o lançamento de uma moeda digital.



"Mas esse é um processo com mais perguntas que respostas ainda", admitiu o presidente do BC.