Exportações do Japão têm queda anual de 0,2% em outubro (expectativa -4,8%)

As exportações do Japão caíram 0,2% em outubro ante igual mês de 2019, informou o Ministério de Finanças nesta quarta-feira. O leve recuo surpreendeu o mercado, que projetava baixa de 4,8% após o tombo de 4,9%, em mesma base, em setembro. O quase retorno ao nível pré-covid ocorreu em meio à força das exportações para a China, que saltaram 10,2% na comparação anual. Os principais itens demandados pela nação asiática foram equipamentos para fabricação de semicondutores, carros e derivados de plástico. Os Estados Unidos também foram destaque no destino de vendas do Japão. A exportação à nação americana subiu anualmente 2,5%, com destaque para carros, peças e maquinário elétrico. Fonte: Dow Jones Newswires.