Valle: enviaremos em breve lei de Responsabilidade Previdenciária ao Congresso

O subsecretário de Previdência Complementar da Secretaria de Previdência, Paulo Fontoura Valle, reforçou nesta terça-feira, 17, durante o 41º Congresso Brasileiro de Previdência Privada (CBPP) que o governo enviará em breve ao Congresso o projeto de Lei de Responsabilidade Previdenciária.



Ontem, no mesmo evento, o Secretário Especial da Previdência, Bruno Bianco, já havia afirmado que o projeto seria enviado ao Congresso até o final deste ano."Nossa expectativa é a de que depois das eleições vamos avançar mais rápido com a regulamentação do da Previdência Complementar", disse o subsecretário acrescentando que um dos pilares desta regulamentação será a Lei de Responsabilidade Previdenciária que o Ministério da Economia enviará em breve ao Congresso.



Participam também do evento o do secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, o diretor-superintendente da Valia, Edécio Ribeiro Brasil, e o diretor-superintendente da Previc, Lucio Rodrigues Capelletto.