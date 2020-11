Resultado da reunião do Copom passará a ser divulgado às 18h30

O Banco Central informou nesta terça-feira, 17, por meio de nota, que o horário de divulgação do resultado do encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) passará a ser 18h30, imediatamente após o término da reunião. Já o horário de início do segundo dia de reuniões do colegiado passará a ser 14h30.



"A mudança será feita em função da alteração nos horários de fechamento dos mercados domésticos. O horário de publicação das atas do Copom não será modificado", acrescentou o BC.



Até o momento, a publicação do resultado do Copom vinha ocorrendo após as 18 horas, com o fechamento dos mercados.



O próximo encontro do Copom ocorre em 8 e 9 de dezembro.