Quando demanda por crédito é grande é impossível atender todos, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reconheceu nesta terça-feira, 17, que o crédito disponibilizado durante a pandemia do novo coronavírus não foi suficiente para atender toda a demanda de famílias e empresas no Brasil. "Quando a demanda por crédito é grande, é impossível atender toda a demanda", afirmou.



No entanto, Campos Neto qualificou como "bem feito e direcionado" o movimento de aumento do crédito durante a pandemia.



Campos Neto participou na manhã desta terça-feira do "10º Congresso Internacional de Gestão de Riscos 2020", organizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).