Governo publica exonerações e nomeações em secretarias da Economia

O governo federal exonerou quatro titulares da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, conforme portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira. Três deles deixaram os cargos "a pedido": Idalicio de Jesus Silva, que era adjunto da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados; José Luiz Guimarães Ferreira Neto, que era diretor de programa da mesma secretaria; e Robson Eneas de Oliveira, que chefiava a Assessoria Especial de Apoio ao Investidor e Novos Projetos da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).



Foi exonerado ainda Fernando Anton Basus Bispo, do cargo de secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados.



A publicação traz apenas um dos substitutos, com a nomeação de Ricardo Moura de Araújo Faria como chefe da Assessoria Especial de Apoio ao Investidor e Novos Projetos da Secretaria Especial do PPI.



Além disso, o Diário Oficial desta terça publica outras nomeações na pasta. São elas:



- Leonardo Jose Mattos Sultani, como secretário adjunto da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital;



- Nelson Simao de Carvalho Junior, como diretor do Departamento de Orçamento de Estatais da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados;



- Thiago Longo Menezes, como secretário adjunto da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados;



- Adler Anaximandro de Cruz e Alves, como secretário especial adjunto da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho;



- Luis Felipe Batista de Oliveira, como diretor de Programa da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho;



- Walter Shigueru Emura, como subsecretário de Emprego da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade;



- Vanessa Goncalves Leite de Souza, como assessora especial da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados.