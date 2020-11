Enjoei.com tem prejuízo de R$ 8,147 milhões no trimestre

O marketplace de venda de itens usados Enjoei.com registrou prejuízo líquido de R$ 8,147 milhões no terceiro trimestre de 2020, ante perdas de R$ 1,697 milhão no mesmo período de 2019.



O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi negativo em R$ 5,365 milhões entre julho e setembro, ante resultado negativo de R$ 170 mil um ano antes. Segundo a companhia, há um grande volume de investimentos em marketing, e neste ano de 2020, houve um aumento de gastos com a mídia off-line, que em 9 meses somaram R$ 5,762 milhões.



A receita líquida da companhia fechou o trimestre em R$ 22,378 milhões, crescimento de 52% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado financeiro foi negativo em R$ 1,060 milhão, ante despesas líquidas de R$ 111 mil no terceiro trimestre do ano passado.



O valor bruto de mercadorias vendidas (GMV, na sigla em inglês) chegou a R$ 136,4 milhões no terceiro trimestre deste ano, um avanço de 88,7% em relação ao mesmo período de 2019.