Vice-presidente do Fed diz não considerar no momento controle da curva de juros

O vice-presidente do Federal Reserve, Richard Clarida, afirmou nesta segunda-feira, 16, que ele não cogita a adoção de um controle da curva de juros. Contudo, o dirigente destacou que a medida, que poderia manter baixo o custo de empréstimos para a economia real, segue na "caixa de ferramentas" da instituição.



Em evento do Brookings Institute, o vice-presidente do Fed afirmou que não está preocupado com o recente aumento dos retornos dos Treasuries de 10 anos, uma vez que eles permanecem em uma faixa estimulativa.



Clarida usou ainda de uma expressão do presidente do Fed, Jerome Powell, para destacar as perspectivas da atividade econômica. "Este é um tempo desafiador para a economia", resumiu.



Tendo em vista essa perspectiva, o vice-presidente do Fed reconheceu que é provável que seja necessário mais apoio das políticas monetária e fiscal para a recuperação da economia dos Estados Unidos.



O dirigente afirmou ainda que o programa de relaxamento quantitativo, fará ajustes necessários aos programas de compra de ativos. Ele revelou ainda que os dirigentes do Fed discutiram as mudanças na composição, no ritmo e no ciclo de duração do QE no encontro de novembro.



Ao comentar sobre as perspectivas de uma vacina contra a covid-19, Clarida afirmou que a chegada de um imunizante cria um cenário econômico muito atraente. "Há uma enorme quantidade de economia acumulada. Por isso, as vacinas podem permitir uma recuperação muito rápida", disse.



*Com Dow Jones Newswires