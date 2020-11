Fed está comprometido em usar toda a gama de ferramentas, diz vice-presidente

O vice-presidente do Federal Reserve, Richard Clarida, afirmou nesta segunda-feira, 16, que a instituição está comprometida em usar toda a gama de ferramentas para fazer com que a economia dos Estados Unidos com os objetivos de máximo emprego e preços estabilizados.



"O Comitê (Fomc) está comprometido em usar todas as ferramentas disponíveis, incluindo a orientação futura baseada em limites bem como compras de ativos em grande escala, para atingir as metas de estabilidade de preço e emprego máximo especificadas em nossa nova declaração de consenso", destacou Clarida, em discurso na Brookings Institution.



Clarida não afirmou, contudo, se era justificado ampliar a flexibilização monetária neste momento. "O Comitê continua a monitorar os desenvolvimentos e avaliar como nossas compras de ativos em andamento podem melhor o apoio à economia", destacou. "Manteremos as taxas próximas de zero até que vários limites sejam atingidos."



O vice-presidente do Fed afirmou que a instituição não deve endurecer a política monetária com base exclusivamente na redução do desemprego e que as taxas devem se manter na mínima histórica mesmo depois de atingido o nível de "decolagem" econômica.



Isso porque, segundo destacou Clarida, o Fed também busca o objetivo de inflação média de 2%, o que faria que os preços fiquem "moderadamente acima" desse nível por um tempo.