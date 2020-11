Bolsonaro recebe o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo

O presidente Jair Bolsonaro se reúne nesta segunda-feira, 16, com o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, no Palácio do Planalto, acompanhado dos ministros do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Na semana passada, o governo anunciou um plano de retomada para o setor turístico brasileiro.



Também participa do encontro desta segunda-feira, 16, o presidente do Instituto Brasileiro do Turismo (Embratur), Gilson Machado. "Nós vamos fazer o Brasil ser o número um em turismo de natureza do mundo", destacou Machado, na chegada ao Planalto. Na terça-feira, 10, o governo lançou a iniciativa Retomada do Turismo, programa para a recuperação do setor que foi impactado pela pandemia da covid-19.



Segundo o governo, as ações do programa buscam a preservação de empresas e empregos do setor; a melhoria da estrutura e da qualificação de destinos; implantação dos protocolos de biossegurança contra o novo coronavírus; e promoção e incentivo às viagens. As medidas devem ser adotadas até 31 de julho de 2021 e envolvem, além do Ministério do Turismo, o Sistema S e entidades do setor privado. Valores investidos ou detalhes de cada medida ainda não foram divulgados.