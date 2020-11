Nos EUA, presidente da SEC planeja deixar cargo no fim do ano

O presidente da Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM americana), Jay Clayton, vai antecipar a saída do cargo para o fim deste ano. O mandato dele expirará em 5 de junho de 2021.



Clayton confirmou apuração do New York Times, que trouxe hoje mais cedo a informação de que ele planejava deixar o cargo ainda em 2020.



Sua gestão foi marcada por uma maior preocupação com os investidores individuais.



A reportagem do NYT aponta que entre os nomes cotados pelo presidente eleito dos EUA, Joe Biden, para a SEC estão Gary Gensler, presidente da CFTC de 2009 a 2014 (governo Obama), e Preet Bharara, procurador do distrito sul de Nova York.