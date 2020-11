PIB do Japão cresce à taxa anualizada de 21,4% no 3º trimestre de 2020

A economia do Japão cresceu em seu maior ritmo nos últimos 40 anos entre julho e setembro, com melhora no consumo privado e nas exportações, além da reabertura da economia global. A terceira maior economia do mundo cresceu 5% no terceiro trimestre de 2020 ante o trimestre anterior, o primeiro crescimento em quatro trimestres e a maior expansão desde 1980, período em que há dados comparáveis. O resultado veio após contração recorde no segundo trimestre, e foi melhor do que a expectativa de economistas, que previam avanço de 4,4%.



Em bases anualizadas, que refletem o que aconteceria se o ritmo do terceiro trimestre continuasse durante um ano inteiro, a economia do Japão se expandiu 21,4%, ante consenso de 18,9% de economistas. No terceiro trimestre, o PIB anualizado do país totalizou 508 trilhões de ienes, o equivalente a US$ 4,85 trilhões, recuperando um pouco mais da metade do que foi perdido na pandemia da covid-19.



Os gastos privados subiram 4,7% ante o trimestre anterior, com consumidores saindo mais de casa para compras e refeições. A demanda externa acrescentou 2,9% ao crescimento.



Economistas dizem que qualquer crescimento além desse deve ser mais lento nos próximos trimestres. O setor de serviços continua frágil por causa de temores de infecção, e o vírus está se espalhando novamente em alguns países.