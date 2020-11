AM tem PIB em 2018 com alta de 5,1% e lidera, diz IBGE; PIB de SP sobe 1,5%

Em 2018, o Produto Interno Bruto (PIB) de São Paulo cresceu 1,5% ante 2017, informou nesta sexta-feira, 13, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao divulgar as Contas Regionais de 2018. Amazonas teve o maior crescimento (5,1%), seguido por Roraima (4,8%) e Mato Grosso (4,3%). Sergipe foi o único Estado a registrar queda, de 1,8%.



Quinze unidades da federação tiveram taxas de crescimento superiores à do País, cujo PIB total cresceu 1,8% ante 2017.



Segundo o IBGE, na passagem de 2017 para 2018, o Sudeste elevou sua participação na economia brasileira em 0,2 ponto porcentual (p.p.), para 53,1% do PIB nacional.



O ganho se deve aos desempenhos dos PIBs do Rio de Janeiro (+0,6 p.p.) e do Espírito Santo (+0,3 p.p.), que foram os dois Estados com os maiores aumentos em participação.



O Rio, que cresceu 1,0% em 2018, tem 10,8% do PIB nacional.



O Espírito Santo cresceu 3,0%, mas responde por apenas 2,0% do PIB nacional.



Com 31,6% do total da economia do Brasil, São Paulo ainda é o maior PIB regional, mas perdeu 0,6 p.p. de participação na passagem de 2017 para 2018.