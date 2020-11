Trajetória da economia é positiva, mas covid impõe incerteza, diz Fed de NY

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Nova York, John Williams, caracterizou nesta sexta-feira, 13, a situação da economia dos Estados Unidos como "positiva", mas reconheceu que o recente avanço no número de casos de coronavírus no país impõe incertezas. "Estou relativamente positivo com a economia", disse, em evento virtual organizado pelo jornal Financial Times.



O dirigente, que tem direito a voto nas reuniões de política monetária do Fed, explicou que há pressões negativas sobre a inflação, particularmente por conta da fraqueza da atividade econômica global.



Segundo ele, a trajetória da política de juros dependerá do ritmo de recuperação.



Williams também comentou que enxerga as mudanças climáticas como um dos principais riscos para a estabilidade financeira.



Sobre moedas digitais, ele afirmou que há vantagens nesse instrumento, mas que há potenciais problemas, entre a maior facilidade para lavagem de dinheiro.