BCE reforça compromisso em usar instrumentos necessários em meio à crise

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel reforçou compromisso da instituição em utilizar todos os instrumentos que forem necessários para continuar dando suporte à atividade econômica da zona do euro. "É importante que os empréstimos sigam fortes", defendeu, em entrevista à CNBC.



Schnabel explicou crise provocada pelo coronavírus é de natureza diferente das anteriores, porque é puxada pelo setor de serviços.



Segundo ela, a recessão ocorre de forma desigual, isto é, atinge indústrias e países de forma diferente. "Isso levanta novos desafios, principalmente do lado fiscal, mas é claro, também afeta a política monetária", pontuou.



A dirigente acrescentou que, na reunião de dezembro, todas as ferramentas serão consideradas. "Existem razões pelas quais não reduzimos as taxas de juros no passado e agora temos que verificar se essas razões ainda são relativas", afirmou.