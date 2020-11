Nervosismo no exterior faz a Bolsa cair 2,2%

A aversão aos riscos vinda do exterior pesou na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, que fechou em queda de 2,20%, aos 102.507,01 pontos ontem. No câmbio, o dólar também foi afetado e terminou com alta de 1,14%, a R$ 5,4782.



Nesta quinta, 12, o temor com o avanço da segunda onda da covid-19 nos Estados Unidos e da Europa, após a euforia causada pela chance de uma vacina, pesou nos negócios. Além disso, a falta de estímulos na economia americana também preocupa.



Na Europa, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que a vacina para a covid-19 é uma boa notícia, mas recomendou cautela sobre o tema, ao lembrar incertezas como a logística de aplicação do imunizante.



Já o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, mencionou que por conta da pandemia, os próximos meses devem ser difíceis para a economia americana, que segue sem perspectiva de novos estímulos.Na Europa, as Bolsas caíram após a forte alta vista nos últimos dias. Em Nova York, Dow Jones, S&P; 500 e Nasdaq recuaram 1,08%, 1,00% e 0,65% , respectivamente.



No País seguem dúvidas fiscais. "Congresso em ritmo de eleição acentua fragilidade fiscal", destaca o título da carta mensal da gestora Franklin Templeton, assinada pelo estrategista-chefe Renato Pascon.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.