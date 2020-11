Natura &Co. tem lucro de R$ 377,7 milhões no trimestre, praticamente estável

A Natura &Co; registrou lucro líquido de R$ 377,7 milhões no terceiro trimestre de 2020, o número é praticamente estável em relação ao apresentado um ano antes, R$ 376,8 milhões.



O Ebitda do grupo ficou em R$ 1,457 bilhão, alta de 32,8%. E a Receita líquida atingiu R$ 10,4 bilhões, uma alta de 31,7%.



O grupo também informou em fato relevante que voltou a projetar as sinergias com a Avon entre US$ 300 milhões e US$ 400 milhões, entre 2020 e 2024. "O valor estimado não compreende os custos para a implementação das iniciativas atreladas a essas sinergias, os quais são estimados por Natura &Co; em aproximadamente US$ 190 milhões ao longo do mesmo período de 2020 a 2024", diz o comunicado da empresa.



No release de resultados, a empresa diz que as sinergias de custo da integração da Avon ficaram em US$ 17,6 milhões no terceiro trimestre de 2020, acima das estimativas. "Os resultados alcançados neste trimestre estão relacionadas principalmente a sinergias administrativas e de suprimentos, incorrendo em custos de captura de US$ 11,5 milhões", diz o Grupo.



A Natura &CO; termina o trimestre com R$ 8 bilhões em posição de caixa.