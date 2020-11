BNDES fecha 3º tri com Índice de Basileia de 40,1% ante 36,8% no fim de 2019

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) encerrou o terceiro trimestre com Índice de Basileia de 40,1%, ante 36,8% no encerramento de 2019, informou a instituição de fomento nas demonstrações financeiras do segundo trimestre, divulgadas nesta quinta-feira, 12.



O Patrimônio de Referência, base do cálculo do Índice de Basileia, totalizou R$ 186,1 bilhões em setembro, ante R$ 191,7 bilhões em 31 de dezembro de 2019.



O Índice de Basileia mínimo exigido pelo Banco Central (BC) é de 9,25%.