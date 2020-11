Senado dos EUA deve votar nomeação de Judy Shelton ao Fed na próxima semana

O Senado dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, 12, um procedimento que abre caminho para a votação da nomeação de Judy Shelton como diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Segundo a Bloomberg, a análise da indicação deve ocorrer na próxima terça ou quarta-feira.



Crítica do papel da autoridade monetária, Shelton foi indicada ao cargo pelo presidente americano, Donald Trump, em julho de 2019, mas encontrou resistência no Senado por conta de declarações em defesa do retorno ao padrão-ouro. Em busca da confirmação, ela se retratou e disse que havia mudado de ideia.



Em agosto deste ano, um grupo de 130 economistas, incluindo sete ganhadores do Prêmio Nobel, enviou uma carta ao Congresso em que expressa oposição à nomeação de Shelton e chama as opiniões dela de "extremas e imprudentes".



Para ser aprovada, a postulante terá que ter o aval de, pelo menos, 51 senadores. Nesta quinta, a senadora Lisa Murkowski declarou que votará a favor da nomeação. Se confirmada, Shelton exercerá um mandato de 10 anos.